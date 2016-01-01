إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة .. خلال أيام



مديرية التربية والتعليم بالجيزة مديرية التربية والتعليم بالجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب محافظة الجيزة، فور اعتمادها من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال أيام.



وقالت مديرية التربية والتعليم بالجيزة في بيان رسمي لها: إن كل ما يتم نشره على عدد من المواقع الإلكترونية والصفحات غير الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة غير صحيح.



وأضافت مديرية التربية والتعليم بالجيزة : يمكنكم متابعة إعلان اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة، من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة والصفحة الرسمية لـ مديرية التربية والتعليم بالجيزة عبر موقع فيس بوك.

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وعلى جانب آخر .. كان قد اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ بنسبة نجاح 98.6 %.اقرأ أيضا | وزير التعليم يكشف لـ صدى البلد موعد إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانويحيث قدم (١٥٣٠٢٠) طالبا وطالبة الأبحاث المطلوبة لاجتياز الفصل الدراسي الثاني من أصل 155055 طالبا وطالبة.كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الصم وضعاف السمع والمكفوفين وامتحانات المدارس الدولية بنسبة نجاح ١٠٠%.واعتمد نتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ١٠٠% والإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٩٩% .وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أن الطلاب الذين لم يتقدموا بالأبحاث المطلوبة والبالغ عددهم ( ٢٠٣٥) سيتاح لهم التقدم لامتحان متعدد التخصصات في ٢١ يونيو القادم.وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.