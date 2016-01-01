6 أخطاء شائعة وقعت فيها طالبات بنات عين شمس عند رفع الأبحاث.. تعرف عليها



كلية البنات بجامعة عين شمس كلية البنات بجامعة عين شمس

أصدرت كلية البنات بجامعة عين شمس ، بيانا تحذيريا حذرت خلاله الطالبات من الأخطاء الشائعة التي ارتكبتها الطالبات أثناء رفع الأبحاث.



وقالت كلية البنات في بيانها : على طالبات كلية البنات التركيز أثناء رفع الأبحاث حتي لا تتكرر الأخطاء الشائعة .



وأوضحت الكلية أن هذه الاخطاء من أهمها :

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١- أن تقوم طالبة برفع بحث زميلة لها مما يؤدي إلي عدم تمكنها من رفع البحث الخاص بها ، حيث أن الايميل يسمح برفع بحث واحد فقط للمقرر.٢- عدم التأكد من دخول الرابط الصحيح ، واختيار الشعبة الصحيحة و الفرقة الصحيحة و اسم المقرر الصحيح.٣- عند الضغط علي الرابط لا تهتم الطالبات بإعادة النظر مرة اخري علي عنوان الفورم (اسم المقرر و الفرقة و الشعبة ) للتأكد من رفع ملف البحث في المكان الصحيح .٤- لا تهتم الطالبات بالتأكد من كتابة البيانات بشكل صحيح(الرقم القومي ، اسم المقرر، اسم أستاذ المقرر ، الفرقة و الشعبة ) في الصفحة الأولي من البحث.٥ - لا تهتم الطالبات بالتأكد من عدم كتابة اسم الطالبة او كودها داخل البحث.٦- لا تهتم الطالبات بالتأكد من كتابة البيانات المطلوبة في الفورم(اسم الطالبة، الكود، الرقم القومي ) بشكل صحيح .وأخيرًا قالت كلية البنات: الرجاء التركيز في عدم تكرار الأخطاء في الأبحاث التالية ، و الالتزام برفع الأبحاث المتبقية قبل انتهاء الموعد المحدد .