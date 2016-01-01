لو مش قادر تروح المستشفى .. قائمة بالأدوية التي تساعد في علاج كورونا بالمنزل



قائمة بالأدوية التي تساعد في علاج كورونا قائمة بالأدوية التي تساعد في علاج كورونا

فى ظل ارتفاع عدد الإصابات بـ فيروس كورونا، يتعرض بعض الأشخاص للعزل المنزلي لعدم التمكن من الذهاب للمستشفى أو للبحث عن مكان لهم فى مستشفى العزل، نظرا لارتفاع عدد الحالات.



ووفقاَ لما قدمه موقع"clinicaltrialsarena" إليكم قائمة بالأدوية التى تساعد فى العلاج من فيروس كورونا المستجد.



لقد تم استخدام "جلميد ريميسيفير"، وهو علاج وريدي، بالفعل لعلاج مريض مصاب في الولايات المتحدة، وكان من الأهداف الأساسية لتناول هذا الدواء هي الحد من الحمى.

قد يعجبك أيضا...

ثم استخدام فافيلافير، وهو دواء مضاد للفيروسات، يمكن أن يساهم فى علاج فيروس كورونا المستجد، وبحسب ما ورد أظهر الدواء فعالية في علاج فيروس كورونا.قامت بعض الدول بعمل تركيبة جرعة ثابتة من " ريتونافير والأوسيلتاميفير، وريتونافير، ولوبينافير"، وهى مجموعة من الأدوية التى يمكن أن يستخدمها الأطباء لمواجهة الفيروس، وذلك حتى وجود الدواء الفعال.وصَرَّحَتْ إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدام بعض الأدوية المعتمدة لأمراض أخرى من أجل علاج كوفيد 19 عند عدم توفر خيارات أخرى.ولهذا الغرض، تمت الموافقة على عقارين مخصصين للملاريا — وهما هيدروكسي كلوروكوين وكلوروكين — بالإضافة لعقار آخر مضاد للفيروسات، وهو ريمديسيفير.يركز نهج العلاج على تخفيف الأعراض، وقد يشمل:مسكنات الألم (الأيبوبروفين والأسِيتامينُوفين)شراب أو دواء علاج السعالالراحةتناوُل السوائلليس هناك دليل على ضرورة تجنُّب آيبوبروفين أو غيره من العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات.إذا كانت أعراضك خفيفة، فقد يوصيك طبيبك بالتعافي في المنزل، وقد يعطيك الطبيب إرشادات خاصة لمراقبة الأعراض وتجنب نقل المرض للآخرين، وقد يُطلب منك عزل نفسك قدر الإمكان عن العائلة والحيوانات الأليفة أثناء مرضك، وارتداء كمامة عندما تكون محاطًا بالآخرين، واستخدام غرفة نوم وحمام منفصلَيْن.و يُرجح أن يوصيك طبيبك بالبقاء معزولًا في المنزل لفترة من الوقت، بحيث لا تخرج إلا عند الحاجة لتلقي الرعاية الطبية، ومن المحتمل أن يتابع طبيبك حالتك بانتظام، و تحقق من طبيبك حول الوقت المناسب لإنهاء عزلتك في المنزل.إذا كان مرضك شديدًا، فقد تحتاج إلى البقاء في المستشفى للعلاج.