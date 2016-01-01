تحسن الهضم.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكراوية؟



الكراوية الكراوية

تنتشر الكراوية فى العديد من البلاد كتوابل معروفة يتم أضافتها إلى الطعام، وبعض الأشخاص يفضلون تناولها للأطفال لأحتوائها على العديد من الفيتامينات ولخصائث المفيدة التى يحصل عليها الجسم.



وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أبرز فوائد الكراوية على الصحة:



- أفضل للجهاز الهضمي

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تناول الأطعمة الدسمة تجعل عملية الهضم تحديًا أكبر لجسم الإنسان، نظرًا لأنه ليس من الممكن بالنسبة لنا الابتعاد عن كل ذلك ، فإن أفضل شيء هو تناول بذور الكراوية كجزء من نظامنا الغذائي، ونتيجة لذلك ، فإنه يوفر الراحة من انتفاخ البطن والغاز، كما أنه يقلل من تشنج الأمعاء عن طريق تخفيف الأمعاء.- يحسن الشهيةفي بعض الأحيان بسبب بعض الأمراض أو الظروف الجسدية ، قد لا يشعر الشخص برغبة في الأكل وينتهي به الأمر بفقدان الشهية، وهذا أمر شائع جدا في حالة مرضى السرطان الذين يخضعون للعلاج الكيميائي ومع ذلك ، من المهم أن ندرك أن الغذاء هو المصدر الأساسي للتغذية لأي شخص وبالتالي ، من خلال عدم وجود كمية مناسبة من الطعام ، سيكون من الصعب جدًا مكافحة الأمراض المسببة للأمراض. في مثل هذه الحالة ، وفى هذه الحالة تساعد بذور الكراوية على زيادة الشهية في حالة المرضى الذين يعانون من فقدان الشهية.اقرأ ايضًا| يحسن الذاكرة ويعزز المناعة .. فوائد لا تعد لتناول كوب من الشاي بالنعناع- صحة الفمفبذور الكراوية لها رائحة لاذعة ومذاق مر قليلًا من بذور الكمون، التأثير المشترك لهذين الخواص هو حقيقة أن وضع بضع بذور في الفم لبضع دقائق (وعدم مضغها) سيساعد على تقليل رائحة الفم الكريهة، سيجعلك هذا تشعر بالانتعاش كثيرًا وسيبعد حدوث أمراض اللثة أيضًا.