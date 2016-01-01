وزير التعليم يكشف لـ صدى البلد موعد إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي



وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم



أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يتم إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي خلال الأسبوع القادم.



حيث قال وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : سنعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي خلال الأسبوع الذي سيبدأ بعد إجازة العيد ، مشيرًا إلى أن هذا لا يعني أن النتيجة ستعلن في اول يوم عمل بعد العيد.



وعن شكل إعلان النتيجة للطلاب ، أوضح وزير التربية والتعليم ، أن النتيجة قد يتم اعلانها بشكل اكثر تفصيلا عن الشكل الذي اعتاد عليه طلاب منذ بدء تطبيق نظام الامتحانات الالكترونية.

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وقال وزير التربية والتعليم: "لقد استمرت الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي من ٢٩ أبريل الماضي حتى ٢٠ مايو".وأضاف: "لقد نجحنا في إتمام 10 ملايين و420 ألفا (10.420.000) امتحان إلكتروني لمجموع مليون و155 ألفا (1.155.000) من الطلاب في منازلهم.جدير بالذكر أنه كانت نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي من قبل ، تعلن في شكل بطاقة تعريفية تعرف الطالب بمستواه في كل مادة من خلال 4 ألوان.و وقتها .. أكدت وزارة التربية والتعليم، أن هذه البطاقة التعريفية تهدف إلى تعريف الطالب بمستواه في المواد الدراسية لتوضيح نقاط القوة والضعف لديه، وذلك بعد تحليل الإجابات الخاصة به .وقالت وزارة التربية والتعليم، أن هذه البطاقة مدونا بها اسم الطالب وكوده واسم مدرسته ومحافظته والإدارة التعليمية التابع لها ، ومدونا بها ألوان توضح مقياس أداء الطالب في كل مادة دراسية.وأضافت وزارة التربية والتعليم: تشير المنطقة الزرقاء إلى أن الطالب حقق مستوى عال من الأداء في المادة التي تم تقييمها خلال الفصل الدراسي الأول، و تشير المنطقة الخضراء إلى أن الطالب حقق مستوى مناسب من التوقعات للفصل الدراسي الاول ، وتشير المنطقة الصفراء إلى أن الطالب يحتاج إلى تحسين لتحقيق المستوى المطلوب للنجاح في المادة عند الانتهاء من الفصل الدراسي الثاني ، وتشير المساحة البيضاء أسفل الشريط إلى أن الطالب يحتاج إلى تحسين لتحقيق المستوى المطلوب للانتقال إلى الصف الثالث الثانوي، و إذا لم يأخذ الاختبار الالكتروني فسيظهر الشريط بالكامل باللون الرمادي.وأوضحت وزارة التربية والتعليم قائلة أنه ، تعبر النقطة السوداء عن نتيجة الطالب، بينما يعبر السهمان باللون الأسود إلى متوسط مستوى الطالب على مستوى الجمهورية.وكان طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي قد أدوا امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، ويتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.