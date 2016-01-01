في ظل تفشي فيروس كورونا التاجي المستجد، يخشى الجميع طرق عدوى كورونا التي تحدث بأساليب قد لا تخطر ببالك، فهو ينتقل بمجرد لمس أسطح قد تكون تعرضت للفيروس، خاصة في ظل تزايد حالات الإصابة، قد يجد البعض صعوبة في إجراء تحليل فيروس كورونا، أو تلقي الرعاية الكاملة بالمستشفيات، خاصة في ظل عدم وجود علاج فيروس كورونا حتى الآن.
تقوية المناعة هي أهم ما يجب عليك القيام به خلال الفترة الحالية، من خلال الالتزام بالحجر المنزلي وممارسة الرياضة والتغذية السليمة التي تمنح السم العناصر الغذائية المختلفة التي تعزز جهاز المناعة.
البعض قد يحتاج لتناول المكملات الغذائية لـ تقوية جهاز المناعة، خاصة الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم و الأنيميا وغيرها من المشاكل الصحية التي تؤثر على المناعة .
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التعليقات على تقوي المناعة بسرعة.. 5 فيتامينات تحصن جسمك ضد كورونا
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