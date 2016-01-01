قالت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، إن وزارة الصحة عملت على زيادة عدد المعامل بكل محافظة على مستوى الجمهورية.
وأوضحت رئيس الإدارية المركزية للمعامل بوزارة الصحة خلال استضافتها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، أن المستشفيات أصبحت قاصرة على الصدر والحميات للكشف عن فيروس كورونا بل تضاعف عددها.
وأشارت الدكتورة نانسى الجندى، إلى وجود 320 مستشفى مضافة للمنظومة الطبية بهدف الكشف الطبى عن فيروس كورونا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بألف جنيه.. الصحة: توفير أماكن جديدة لتحليل كورونا.. فيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق