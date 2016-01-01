الشرطة السعودية: مقتل 6 أشخاص في إطلاق نار بعسير

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صورة الخبر: الشرطة السعودية
الشرطة السعودية

أعلنت الشرطة السعودية، الأربعاء، وقوع حادث إطلاق نار في محافظة الأمواه بمنطقة عسير، جنوب غربي المملكة، مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقالت الوكالة إن الجهات الأمنية باشرت بلاغا عن حادث إطلاق نار بين عدد من الأشخاص في المحافظة نتج عنه سقوط قتلى وجرحى.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد محمد الدباش، أن الجهات الأمنية صباح الثلاثاء "باشرت بلاغاً عن حادثة إطلاق نار بين عدد من الأشخاص في محافظة الأمواه، نتج عنه مقتل ستة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر وإصابة ثلاثة مواطنين آخرين".

وأضاف الدباش "أنه تم المصابين للمستشفى، كما تم ضبط الأسلحة المستخدمة في الجريمة وجاري استكمال الإجراءات للقبض على بقية المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة".

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

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