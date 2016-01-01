فيديو يكشف "سهولة" انتشار كورونا في وسائل النقل العام

كشف مقطع فيديو "مرعب" سهولة نشر الشخص المصاب بفيروس كورونا المستجد، المرض في وسائل النقل العام.
وأوضحت "محاكاة" أنجزها علماء في جامعة أوريغون الأميركية كيف أن شخصا مصابا بـ"كوفيد-19" قادر بكل سهولة على نقل الفيروس في وسيلة من وسائل النقل العام، في حال لم يلتزم الراكبون بقاعدة التباعد الاجتماعي.
ووفق ما ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية، فإن جزيئات الفيروس تنتنشر بقوة أكثر مما توقع بمجرد التحدث أو التنفس، لكنها لا تصل إلى درجة العطس (تنتشر لمسافة 7 أمتار).
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