فيديو يكشف "سهولة" انتشار كورونا في وسائل النقل العام

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انتشار كورونا في وسائل النقل العام

كشف مقطع فيديو "مرعب" سهولة نشر الشخص المصاب بفيروس كورونا المستجد، المرض في وسائل النقل العام.

وأوضحت "محاكاة" أنجزها علماء في جامعة أوريغون الأميركية كيف أن شخصا مصابا بـ"كوفيد-19" قادر بكل سهولة على نقل الفيروس في وسيلة من وسائل النقل العام، في حال لم يلتزم الراكبون بقاعدة التباعد الاجتماعي.

ووفق ما ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية، فإن جزيئات الفيروس تنتنشر بقوة أكثر مما توقع بمجرد التحدث أو التنفس، لكنها لا تصل إلى درجة العطس (تنتشر لمسافة 7 أمتار).

وقال عالم الجهاز التنفسي في جامعة ليستر، الدكتور جوليان تانغ "إذا كنت تتنفس وتتحدث فإن جزيئات كورونا ستسافر بعيدا ما يكفي للانتقال إلى الشخص المتواجد أمامك".

وأضاف "بعد ذلك، ستصبح عملية التفشي أسهل، بفعل اللمس أو نقل الجزئيات عبر الأسطح".

ولهذا السبب، يشدد العلماء على أهمية غسل اليدين بانتظام وارتداء أقنعة الوجه في مثل هذه البيئات لوقف انتشار الفيروس.

ويأتي الفيديو في الوقت الذي بدأت فيه عدد من الدول تستعد للعودة إلى حياتها الطبيعية، بعد تخفيف قيود الحجر الصحي.
https://twitter.com/MSCSoftware/status/1260240302838886401

المصدر: صحيفة "مترو" البريطانية

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