نفي هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ما تم تداوله حول منشور منسوب لوزارة الصحة، تخاطب وتحذر المواطنين بعدم الذهاب إلى المستشفيات عند الشعور بأعراض "كورونا" أو أي مرض آخر.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن ما يتداول تحت عنوان "تعميم هام من وزارة الصحة" ليس له أساس من الصحة لافتا الى ان هذا يخص صنعاء في اليمن وليس في مصر.
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التعليقات على الحكومة: منشور وزارة الصحة بعدم الذهاب للمستشفيات في الإصابة بكورونا مزور
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