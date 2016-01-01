بعد إصابة عدد من الصحفيين.. مجلس النقابة يبحث عدة خيارات لتوفير مكان عزل للأعضاء

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يبحث مجلس نقابة الصحفيين، توفير مكان خاص لعزل الصحفيين المصابين بفيروس كورونا بعد ظهور 18 حالة حتى الآن ببعض المؤسسات الصحفية .



وعن الحلول المطروحة حتى الآن، قال محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، لـ"صدى البلد"، إن المجلس يبحث عدة خيارات وسيتم إعلانها.



من جانبه، قال أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، إن هناك احتمالا لتخصيص مكان لعزل مصابي كورونا من الصحفيين.

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وعن مطالب البعض بتخصيص النادى النهرى كحجر صحي لأعضاء النقابة، قال "عبدالمجيد"، إنَّ تحويل نادي الصحفيين النهري إلى مكان للعزل ضمن دراسة المجلس الآن، موضحا أن العزل ليس مجرد مكان بل تجهيزات وغرف لرعاية الحالات الحرجة وإشراف طبي.وكان عدد من الصحفيين طالبوا بسرعة تحرك النقابة والتواصل مع وزارة الصحة لتخصيص مكان معين لعزل الصحفيين الذين تظهر عليهم حالات كورونا.ويبحث مجلس نقابة الصحفيين الآن الاقتراحات والحلول المتاحة لتوفير مكان خاص بالصحفيين.