يبحث مجلس نقابة الصحفيين، توفير مكان خاص لعزل الصحفيين المصابين بفيروس كورونا بعد ظهور 18 حالة حتى الآن ببعض المؤسسات الصحفية .
وعن الحلول المطروحة حتى الآن، قال محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، لـ"صدى البلد"، إن المجلس يبحث عدة خيارات وسيتم إعلانها.
من جانبه، قال أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، إن هناك احتمالا لتخصيص مكان لعزل مصابي كورونا من الصحفيين.
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التعليقات على بعد إصابة عدد من الصحفيين.. مجلس النقابة يبحث عدة خيارات لتوفير مكان عزل للأعضاء
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