جامعة أسيوط تعلن وظائف شاغرة

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن حاجة الجامعة لشغل بعض الوظائف القيادية الشاغرة بقسمي التعليم طبقًا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وذلك لتلبية احتياجات الجامعة واستيفاء القطاع الإداري بالقيادات المتخصصة فى مختلف القطاعات بما يضمن حسن وانتظام سير العمل.
وبحسب بيان، اليوم، الثلاثاء، شدّد الدكتور الجمال في توجيهاته على اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها والمنظمة لمراحل الإعلان فى الصحف الرسمية، موضحًا أنه من المقرر عقد لجنة متخصصة لفحص أوراق المتقدمين والمفاضلة بينهم والتأكد من مدى مطابقتهم للشروط بكل دقة وحيادية.
وأوضح أن الوظائف التي أعلنت الجامعة عن حاجتها تشمل حاجتها لتعيين أمينًا عامًا جديدًا لها بالمستوى الوظيفي الممتاز، واثنين من المديرين العموم فى المستوى الوظيفي "مدير عام" والتي تشمل أحدهما وظيفة مدير عام العلاقات العامة والإعلام، والأخرى مدير عام المشروعات البيئية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لافتا إلى أن التقدم لشغل تلك الوظائف تشترط الحصول على مؤهل عال مناسب لطبيعة ونوع العمل، وبالنسبة لوظيفة أمين عام الجامعة يشترط قضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل في وظيفية قيادية من المستوى الأدنى، أو قضاء 19 عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفية من خارج الجهاز الإداري، أما فيما يخص وظيفتي مديري العموم سابقي الذكر فيجب على المتقدم أن يكون قضى سنة على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأدنى مباشرةً الأول "أ" ، أو قضاء 17 عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفية من خارج الجهاز الإداري وأن يجتاز الاختبارات المقرر للوظيفية المتقدم لها.
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