نائب رئيس جامعة أسيوط: الانتهاء من الاستعداد للامتحانات و15 طالبا باللجنة



الدكتور شحاته غريب الدكتور شحاته غريب



أكد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، على متابعة رئيس جامعة أسيوط كل الترتيبات حرصا على سلامة الطلاب وبحيث لا تتجاوز اللجنة ١٥ طالبا خلال تأدية الامتحانات بمسافة مترين بين كل طالب والآخر وعدم وجود أكثر من ألفين طالب في الحرم الجامعي على مستوى كل الكليات، وإن تكون هناك فترة ساعتين بين كل امتحان وآخر كي نتمكن من خروج الطلاب خارج الحرم الجامعي وتعقيم الأماكن استعدادا للامتحان الآخر.



وأشاد غريب بجهود الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، والطاقم الطبي في مستشفى الراجحي الجامعي على تقديم العلاج والرعاية الطبية له؛ مؤكدا أن حالته الصحية مستقرة وأن تحاليل الدم والأشعة التي أجريت له مطمئنة جدا، ومتوقع خروجه قريبا من مستشفى العزل، حيث يقضي أسبوعه الثاني من العلاج إثر إصابته بفيروس كورونا.



ووجه الدكتور شحاتة غريب، رسالة لطلاب جامعة أسيوط، والمتواجد في مستشفى الراجحي الجامعي للعزل: "أمارس عملي أون لاين، وأتابع كل ما يتعلق بشئون الطلاب، وجرى وضع عدة قواعد وضوابط تضمن سلامة الطلاب، أثناء تأدية الامتحانات؛ مشيرا إلى تجهيز المدينة الجامعية طلاب والمدينة الجامعية طالبات بالوليدية لاستقبال الطلاب المغتربين من خارج أسيوط والذين كانوا مقيمين أصلا في المدن الجامعية، بحيث يكون طالب واحد فقط في كل غرفة، مع استبعاد المدن الجامعية طالبات الكائنة بجوار كلية التمريض بسبب استخدامها أماكن عزل لحالات كورونا البسيطة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الطلاب".

