أكد الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا اليوم عدم صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات مشبوهة بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حول إصابة ٥ من أعضاء الجيش الأبيض من الطواقم الطبية بعدوي وباء الكورونا خلال الأيام الماضية مطالبا بتحري الدقة فيما ينشر حفاظا على الصالح العام وحياة المواطنين .
وأشار رئيس جامعة طنطا الى أنه أصدر تعليماته الي الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ومدير مستشفيات الجامعية بضرورة التنسيق الكامل مع الدكتور حسن التطاوي المشرف العام على المستشفيات الجامعيه بأهمية اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للوقاية من أخطار تفشي ظاهرة عدوي "كوفيد 19" .
واشار رئيس جامعة طنطا الى أنه من الغير ممكن إغلاقأقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات الجامعيه وفعليا بشكل دوري كافة الطواقم الطبية يتم أخذ عينات ومسحات كاملة للتأكد من ايجابيه أو سلبية الإصابة و وارد حدوث عدوى جراء الاختلاط بالاف من المرضى المترددين علي اقسام الاستقبال والطوارىء " .
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التعليقات على رئيس جامعة طنطا يكشف حقيقة إصابة ٥ من الطاقم الطبي بـ كورونا
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