رئيس جامعة طنطا يكشف حقيقة إصابة ٥ من الطاقم الطبي بـ كورونا

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صورة الخبر: رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا

أكد الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا اليوم عدم صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات مشبوهة بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حول إصابة ٥ من أعضاء الجيش الأبيض من الطواقم الطبية بعدوي وباء الكورونا خلال الأيام الماضية مطالبا بتحري الدقة فيما ينشر حفاظا على الصالح العام وحياة المواطنين .

وأشار رئيس جامعة طنطا الى أنه أصدر تعليماته الي الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ومدير مستشفيات الجامعية بضرورة التنسيق الكامل مع الدكتور حسن التطاوي المشرف العام على المستشفيات الجامعيه بأهمية اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للوقاية من أخطار تفشي ظاهرة عدوي "كوفيد 19" .

واشار رئيس جامعة طنطا الى أنه من الغير ممكن إغلاقأقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات الجامعيه وفعليا بشكل دوري كافة الطواقم الطبية يتم أخذ عينات ومسحات كاملة للتأكد من ايجابيه أو سلبية الإصابة و وارد حدوث عدوى جراء الاختلاط بالاف من المرضى المترددين علي اقسام الاستقبال والطوارىء " .

كما أوضح رئيس جامعة طنطا أن كافه مسؤولي ومديري اقسام مستشفيات الجامعية حرصوا الالتزام بتطبيق العزل والإجراءات الوقائية حسب توصيات منظمة الصحة العالمية مشيرا الى ان كافة الحالات التي يتم ثبوت ايجابيه إصابتها من المرضي والمخالطين لهم يتم إحالتهم مباشره الي مستشفيات الصدر والحميات أو الحجر الصحي بكفر الزيات والمدينة الجامعية لمده اسبوعين حفاظا على ارواحهم.

وأوضح "سبع" أن كافة المستلزمات الطبية والماسكات والمطهرات والمواد الكحولية لتوزيعها علي كافة المرضي المترددين والمخالطين لهم مشيرا بقوله " نحن نراعي الله في عملنا وخدمه اهلنا والوقاية من عدوي "كورونا" فجنود الجيش الأبيض يعملون ليلا ونهارا من أجل وطنهم " .

وجدير بالذكر أن مستشفيات طنطا الجامعية تتبع حاله التاهب والاستعداد القصوي علي مستوي اقسام الاستقبال والطوارىء من خلال تخصيص حوافز ومنح للعاملين من طواقم الطبيه لدورهم البطولي في توفير الرعايه الصحيه والعلاجية للمرضي بكافة اقسام الاستقبال والطوارىء والداخلي والعمليات طوال الأسابيع الماضية .

المصدر: elbalad

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