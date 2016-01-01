لمريض الربو.. تناول هذه الأطعمة الصحية

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مريض الربو

يعد مرض الربو من الأمراض المزمنة التي يعاني منها أغلب الأشخاص، ومع تفشي فيروس كورونا الذي يؤثر على صحة الجهاز التنفسي، أوضح الأطباء وفقا لموقع livekindly، أن هناك بعض الأطعمة التي تعمل على زيادة الربو عند الأشخاص وبعض الأطعمة يجب الحفاظ على تناولها.

الربو هو مرض يصيب مجرى الهواء في الرئتين ويصعب عليه التنفس ويسبب الصفير، حيث تشير الأبحاث إلى أن حوالي 8٪ من الأشخاص في الولايات المتحدة يعانون من الربو.

وأشار موقع livekindly إلى أن هناك بعض الأطعمة تساعد في حماية الأشخاص من الربو وهي:

- تناول كميات كبيرة من الفاكهة والخضراوات قد يحسن من أعراض الربو.
- الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف مثل الخيار.
- الأطعمة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون.

كما أشار موقع livekindly إلى أنه يجب الابتعاد عن منتجات الألبان لأنها تزيد من خطورة أعراض الربو.

المصدر: موقع livekindly

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