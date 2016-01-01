يعد مرض الربو من الأمراض المزمنة التي يعاني منها أغلب الأشخاص، ومع تفشي فيروس كورونا الذي يؤثر على صحة الجهاز التنفسي، أوضح الأطباء وفقا لموقع livekindly، أن هناك بعض الأطعمة التي تعمل على زيادة الربو عند الأشخاص وبعض الأطعمة يجب الحفاظ على تناولها.
الربو هو مرض يصيب مجرى الهواء في الرئتين ويصعب عليه التنفس ويسبب الصفير، حيث تشير الأبحاث إلى أن حوالي 8٪ من الأشخاص في الولايات المتحدة يعانون من الربو.
وأشار موقع livekindly إلى أن هناك بعض الأطعمة تساعد في حماية الأشخاص من الربو وهي:
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التعليقات على لمريض الربو.. تناول هذه الأطعمة الصحية
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