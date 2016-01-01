يحتوى الجزر على تشكيلة من الفيتامينات والأملاح المعدنية التى تجعله يأتي على رأس قائمة الأطعمة الضرورية لصحة الجسم بوجه عام والكبد بوجه خاص.
وذكر موقع " hhdresearch" أن تناول جزر بأي شكل من الأشكال يساعد على تحسين صحة الجسم والكبد بشرط ألا يتم تناوله في صورة شرائح خبز بالسكر.
من طرق تناول الجزر الفعالة فى تطهير الكبد هي خفق الجزر مع السبانخ وقليل من الماء يرفع كفاءة العمل بشكل غير متوقع.
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التعليقات على يطهر الكبد وكل أجزاء الجسم.. تعرف على فوائد عصير الجزر
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