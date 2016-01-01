يقوي المناعة.. أخصائية تغذية توضح فوائد زيت جوز الهند



فوائد زيت جوز الهند فوائد زيت جوز الهند



يعد زيت جوز الهند من أكثر الزيوت استخداما بين الأشخاص ولاسيما الفتيات، فهو مفيد لصحة الشعر والبشرة بشكل كبير، ومع المزيد من الأبحاث والدراسات وجد أن لزيت جوز الهند عناصر صحية على الجسم.



وأكدت شيريل ساليس أخصائية تغذية عبر موقع onlymyhealth، أن لزيت جوز الهند العديد من الفوائد الصحية، فهو يحتوي على فيتامين e،

كما يحتوي على حمص اللوريك الذي يدخل في علاج بعض الأمراض ومقاومة الفيروسات.



ونصحت اخصائية التغذية أن يجب وضع قطرات من زيت جوز الهند في الطعام ليعمل على تعزيز صحة الاشخاص.

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واشارت خلال حديثها على موقع onlymyhealth عن الفوائد الصحية لزيت جوز الهند وهي :علاج اضطرابات المعدةيحتوي زيت جوز الهند على بعض الألياف الغذائية التي تساعد في علاج اضطرابات المعدة، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.تقوية المناعةيحتوي زيت جوز الهند على بعض العناصر الغذائية مثل المنجنيز الذي يساعد على تقوية المناعة لمقاومة الفيروسات.