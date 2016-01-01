طريقة عمل آيس كريم البطيخ

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آيس كريم البطيخ


نقدم لكم طريقة عمل ايس كريم البطيخ بخطوات الشيف اميرة شنب مقدمة برنامج اميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.
مكونات ايس كريم البطيخ
2 و نصف كوب بطيخ مهروس مصفى
كوب إلا ربع سكر

كوب حليب لوز
ملعقة صغيرة فانيليا
ملعقة كبيرة نشا
كوب إلا ربع حليب جوزهند

طريقة عمل ايس كريم البطيخ
- قلبي السكر مع حليب اللوز وحليب جوز الهند و النشا حتى يمتزج تماما
- ضعي الخليط على النار ويقلب حتى يصبح القوام اكثر تماسكا ثم نطفأ النار وتوضع الفانيليا
- اسكبي البطيخ المهروس على خليط حليب اللوز ويقلب جيدا علبة داخل الفريزر.

المصدر: elbalad

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