طريقة عمل آيس كريم البطيخ



آيس كريم البطيخ آيس كريم البطيخ



نقدم لكم طريقة عمل ايس كريم البطيخ بخطوات الشيف اميرة شنب مقدمة برنامج اميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.

مكونات ايس كريم البطيخ

2 و نصف كوب بطيخ مهروس مصفى

كوب إلا ربع سكر



كوب حليب لوز

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة كبيرة نشا

كوب إلا ربع حليب جوزهند



طريقة عمل ايس كريم البطيخ

- قلبي السكر مع حليب اللوز وحليب جوز الهند و النشا حتى يمتزج تماما

- ضعي الخليط على النار ويقلب حتى يصبح القوام اكثر تماسكا ثم نطفأ النار وتوضع الفانيليا

- اسكبي البطيخ المهروس على خليط حليب اللوز ويقلب جيدا علبة داخل الفريزر.

