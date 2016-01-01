تجنبيها.. 5 أسباب وراء ترهلات الذراعين عند النساء



ترهلات الذراعين عند النساء ترهلات الذراعين عند النساء

تصاب السيدات بـ مشكلة ترهلات الذراعين في فترة عمرية معينة، وقد يكسب الذراعين شكلا غير محبذ، و مظهر غير جذاب، حيث يمكن التخلص من ترهلات الذراعين عبر عمليات التجميل او بممارسة الرياضة.



قال الدكتور أحمد الشريف أستاذ جراحات التجميل والإصلاح بطب عين شمس، إن ترهلات الذراعين تؤثر على شكل الذراعين بما يتطلب إضفاء بعض اللمسات التجميلية التي تفضلها النساء خصوصا في ظل وجود تقنيات غير جراحية.



وأضاف الشريف في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، إلى ان هناك العديد من الأسباب وراء اصابة السيدات ترهلات الذراعين، ومن أبرزها:

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1- الإصابة بالسمنة المفرطة.2- التقدم بالعمر وما يسببه من ضعف عضلات الجسم.3- تكوين الدهون وتخزينها، والتي تسبب في ظهور الترهلات الجلدية.4- فقدان الوزن الشديد والمفاجئ.5- التغيرات الهرمونية عند النساء.