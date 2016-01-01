احذر .. الأثار الجانبية لدواء هيدروكسي كلوروكوين

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الأثار الجانبية لدواء هيدروكسي كلوروكين


دواء هيدروكسي كلوروكين أثار جدلا كبيرا منذ الإعلان عنه لـ علاج فيروس كورونا، ولكن مع الكثير من الدراسات والأبحاث أثبتت أن دواء هيدروكسي كلوروكين له عدة أثار جانبية.

وأشارت طبيبة صيدلية وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية أن دواء هيدروكسي كلوروكين يؤثر على القلب بشكل كبير، كما حذرت منه مرضى الكبد والكلى.

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كما يوجد بعض الأثار الجانية لدواء هيدروكسي كلوروكين وهي :
- طفح جلدي.
- إسهال.

- غثيان.
- صداع.
- دوخة.
- ألم في البطن.
- تشنجات.
- تعب.
- نزيف.
- تقلبات في المزاج.

المصدر: ديلي ميل البريطانية

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