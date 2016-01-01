دواء هيدروكسي كلوروكين أثار جدلا كبيرا منذ الإعلان عنه لـ علاج فيروس كورونا، ولكن مع الكثير من الدراسات والأبحاث أثبتت أن دواء هيدروكسي كلوروكين له عدة أثار جانبية.
وأشارت طبيبة صيدلية وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية أن دواء هيدروكسي كلوروكين يؤثر على القلب بشكل كبير، كما حذرت منه مرضى الكبد والكلى.
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التعليقات على احذر .. الأثار الجانبية لدواء هيدروكسي كلوروكوين
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