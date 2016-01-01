

5 خطوات تضمن نظافة مقاعد سيارتك الجلدية 5 خطوات تضمن نظافة مقاعد سيارتك الجلدية

يبحث ملاك السيارات عن الاهتمام بكل التفاصيل التي تزيد من نظافتها وتبرز جمالها بشكل أكبر ومنها تلميع وتنظيف المقاعد الجلدية والتي تعد أحد أهم أجزاء المقصورة الداخلية.



ويقدم خبراء السيارات بعض النصائح التي من تزيد من فعالية تنظيف وتلميع المقاعد الجلدية للسيارة، وفرقت بين الجلود ذات الألوان الفاتحة والجلود ذات الألوان الداكنة.



ويوصي الخبراء بتنظيف المقاعد الجلدية العادية بمتوسط من 3 إلى 4 مرات في السنة لكن في حالة أن جلد المقاعد كان فاتحاً فيمكن أن يزيد عدد مرات التنظيف على 4 مرات.

قد يعجبك أيضا...

وفيما يلي خطوات تنظيف المقاعد الجلدية المثالية التي ستمنحك نتيجة ممتازة دون الإضرار بها.استخدم قطة اسفنجية:يفضل استخدام قطعة اسفنجية في التنظيف مع مادة تنظيف معتدلة لا تضر بالجلود، وقم بالمسح في اتجاه واحد.قماش مبلل:بعد الانتهاء من استخدام القطعة الاسفنجية والقماش امسح المقعد الجلدي بقطعة قماش مبللة.تعامل بحذر:المقاعد الجلدية التي يزيد عمرها على ثلاثة أعوام يجب الحرص في التعامل معها بشكل أكبر ويفضل استخدام مواد مرطبة بعد تنظيفها لمنع تشقق الجلد أو تلفه.انتبه للثقوب:هناك بعض المقاعد الجلدية التي تحتوي على ثقوب فإذا كان مقعدك من هذا النوع فلا تنضحها بالمنظفات ولكن قم باستخدام فرشاة لتنظيف الجلد وجففها بعد ذلك بقطعة قماش.ابتعد عن المنظفات المنزلية:المنظفات المنزلية تضر بالجلود بشكل عام وقد تصيبها بالتشقق أو التلف، ولذلك ابتعد عنها واختر منظف يلائم طبيعة الجلود ويحافظ عليها.