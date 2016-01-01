تعرف على ميعاد طرح كوراندو 2020 الجديدة في مصر

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تعرف على ميعاد طرح كوراندو 2020 الجديدة في مصر

خلال الفترة المقبلة سيشهد سوق السيارات المصري طرح سيارة جديدة من شركة سانج يونج الكورية، وذلك بعد إعلان شركة عربيات باعتبارها الوكيل المحلي لسيارات الشركة الكورية عن طرح سيارة كوراندو الجديدة من فئة SUV، وذلك خلال شهر يونيو القادم.

وستحمل السيارة محرك 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 163 حصان و280 نيوتن متر من عزم الدوران، كما تبلغ سعة خزان الوقود بهذه السيارة 47 لتر.

وينتظر خلال الفترة القادمة أن تعلن شركة عربيات مزيد من التفاصيل عن الفئات التي ستقدمها من السيارة وأيضا سعرها في السوق المصري.

المصدر: التوكيل

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