لأول مرة في أوروبا.. زراعة رئة لمصابة بكورونا

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لأول مرة في أوروبا.. زراعة رئة لمصابة بكورونا

في خبر سار أنقذ حياة شخص، أعلنت الجامعة الطبية في العاصمة النمساوية فيينا، الاثنين، إجراء أول عملية ناجحة لزرع رئة لمريضة مصابة بفيروس كورونا، في القارة الأوروبية.

وأجريت العملية الأسبوع الماضي، بعدما كانت المريضة بـ"كوفيد 19"، التي تبلغ من العمر 45 عامًا، مهددة بفقدان حياتها، إذا لم يتم إجراء هذا التدخل الجراحي، وأنها تتعافى الآن بشكل جيد.

وكانت المريضة في حالة صحية جيدة، ولم تكن تعاني من أمراض مسبقة، قبل أن تصاب بفيروس كورونا قبل 8 أسابيع، وبعد ذلك بوقت قصير تدهورت حالتها بشكل كبير، كما نقلت شبكة "سي إن إن" عن المركز: "كانت حالة المريضة ميئوسا منها، إذ كانت الرئة مثل كتلة ولم يتبق شيء".

ووصفت العملية الجراحية بأنها "معقدة للغاية"، ولكنها ناجحة.

وعقب العملية باتت "جميع أعضاء المريضة تعمل ونحن راضون للغاية، لكن الطريق ما زال طويلا حتى نتمكن من إخراجها من المستشفى".

المصدر: الوطن

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