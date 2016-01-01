

أحدث أدوات تنظيف المنزل ..بتنجز وبتساعد على الراحة أحدث أدوات تنظيف المنزل ..بتنجز وبتساعد على الراحة

تتسبب عملية تنظيف المنزل بداية من إزالة الأتربة من على أسطح قطع الأثاث المختلفة وغسل الأوانى والملابس وغيرها من طرق التنظيف فى شعور المرأة بالتعب والإرهاق الشديد، لذلك ابتكرت العديد من الشركات وسائل تنظيف على أعلى مستوى من التكنولوجيا تساعد على تنظيف المنزل والشعور بالراحة، وفقاً لما ذكره موقع "bustle".







منقي الهواء لإزالة المواد المسببة للحساسية والملوثات



يساعد فلتر HEPA الكربوني، فى إزالة الغبار وحبوب اللقاح والروائح المسببة للحساسية، لن يتسبب فى الشعور بالإزعاج أثناء عمله طوال اليوم.

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صحن صابونيتميز صحن الصابون بأنه مصنوع من مادة السيليكون، فأنه عمره الإفتراضى طويل، كما إن تصميمه أنيق يتناسب مع أى قطع ديكور، و الإحتفاظ بالصابون داخله للتخلص من الفوضى على حوض الحمام بسبب الصابون.موزع صابون يعمل باللمس لمنع انتقال الملوثاتيستخدم موزع الصابون الأوتوماتيكي تقنية مستشعر الحركة حيث يعمل باللمس، حيث يساعد على منع التلوث المتبادل وانتشار الجراثيم، و يمكن استخدامه مع صابون اليد أو صابون الأطباق أو معقم اليدين.فرشاة الوبرتساعد فرشاة الوبر فى إزالة شعر الحيوانات الأليفة والوبر بشكل فعال من الأسطح الناعمة مثل الملابس والمفارش، فى وقت سريع .منظف النوافذيساعد هذا المنظف فى تقليل الوقت المستغرق فى تنظيف الستائر، دون التسبب فى تلف الستائر، كما يمكن تنظيف النوافذ بها بسهولة، وينظف الأماكن التى يصعب الوصول إليها، ويعتبر هذا المنظف مفيد للمرأة العاملة، لأنه يساعدها على إنجاز تنظيف النوافذ فى وقت قياسى، دون الشعور بتعب أو إرهاق، خلال اليوم، مما يجعلها تقوم بأعمال أخرى فى المنزل سواء ترتيب قطع أثاث أو طهى بعض الوجبات الغذائية، أو حتى استكمال بعض المهام المطلوبة منها خلال فترة العمل من المنزل.