يقتل زوجته الشابة بعد محاولتين.. والطريقة "مروعة"

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يقتل زوجته الشابة بعد محاولتين.. والطريقة "مروعة"

جريمة مروعة شهدتها ولاية "كيرالا"، جنوبي الهند، مؤخرا، قبض بعدها سريعا على رجل شاب بتهمة قتل زوجته، بعدما أطلق أفعى من نوع كوبرا في غرفتها، إثر فشله في محاولة أولى، وفق ما أعلنت الشرطة، الاثنين.

وأوضحت الشرطة في كيرالا أن سجلات الهاتف أظهرت أن الرجل، واسمه سراج، كان على اتصال بمربّي ثعابين، وسبق أن شاهد أيضا مقاطع فيديو عن هذه الزواحف القاتلة على الإنترنت.

وقال أشوك كومار المسؤول في الشرطة لوكالة فرانس برس إن الشاب، البالغ من العمر 27 عاما، حصل في مارس على أفعى شديدة السمية، عضت زوجته أوثرا، مما تسبب بدخولها المستشفى لنحو شهرين.

وفيما كانت لا تزال تتعافى في منزل والديها في وقت سابق من هذا الشهر، حصل سراج على كوبرا، من مربي أفاع، وألقى الحيوان على زوجته النائمة.

وقال بيان للشرطة "بقي سراج في غرفة أوثرا كأن شيئا لم يحدث. وكان يقوم بروتينه الصباحي في اليوم التالي عندما سمع صراخ والدة أوثرا".

وأضاف: "نقلوها إلى المستشفى حيث أعلن الطبيب أنها توفيت"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وأصبح والدا أوثرا يشكان في الزوج عندما حاول الاستحواذ على ممتلكات زوجته بعد أيام من وفاتها. فقد كانت من عائلة ثرية، لكن سراج الذي كان يعمل في مصرف خاص لم يكن وضعه المادي جيدا.
ولدى الزوج طفل يبلغ من العمر سنة واحدة.

وقالت الشرطة إن الزواج تضمن مهرا كبيرا، يشمل نحو 100 عملة ذهبية وسيارة جديدة، وحوالى 500 ألف روبية (حوالى 20 ألف دولار) نقدا.

وتابع بيان الشرطة "كان سراج يخشى أن يؤدي الطلاق إلى إجباره على إعادة المهر. فقرر قتلها"، مضيفا أنه قبض أيضا على مربي الكوبرا.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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