كشف حارس مرمى بورنماوث "آرون رامسديل"، الذي يبلغ من العمر 21 عامًا، أحد لاعبي الدوري الإنجليزي، عن إصابته بفيروس كورونا، وبهذا يكون ثاني لاعب يُصاب بكورونا في الدوري الإنجليزي، بعد إصابة اللاعب "أدريان ماريابا" من واتفورد في بداية الأسبوع الماضي.
وبحسب صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، أظهرت اختبارات فحص فيروس كورونا 8 حالات إيجابية في الدوري الممتاز من أصل 748 اختبارات إيجابية في الجولة الأولى.
وصرح اللاعب "رامسديل" للصحيفة قائلاً: "لم أكن أشعر بأي عرض من أعراض فيروس كورونا، كما أنني لم أكن على اتصال مع أي شخص وألتزم بالتدابير الاحترازية والوقائية والحجر المنزلي جيدًا، ومع ذلك أصابني الفيروس".
وأضاف: "ولكن أعتقد أنه ربما أصابني فيروس كورونا عندما ذهبت في جولة إلى السوبر ماركت، حيث إنني أجريت اختبار فحص كورونا قبلها مباشرًة وكانت النتيجة سلبية".
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التعليقات على إصابة نجم الدوري الإنجليزي "آرون رامسديل" بفيروس كورونا
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