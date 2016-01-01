الحمامة الجاسوسة تثير القلق في الهند.. صور



الحمامة الجاسوسة الحمامة الجاسوسة

ألقت السلطات الهندية القبض على حمامة بعد العثور على ورقة مربوطة في قدمها بها طلاسم غريبة، وتسعى الجهات الأمنية لفك شفراتها بعد الاشتباه في أنها تتجسس لصالح باكستان.





وحسب ما ورد في "سكاي نيوز"، فإن السلطات الهندية اشتبهت في الحمامة بعدما عثرت في قدمها على ورقة ملونة وبها أرقام ورموز غريبة، وظنوا أنها تحمل رسالة مشفرة للتجسس لصالح باكستان.





وتحفظت السلطات الأمنية على الحمامة، وأرسلت الورقة التي كانت مربوطة في قدمها إلى جهات مختصة لفك الرموز الموجودة بداخلها.وأشار مسئول أمني في الهند إلى أنه لا يمكن تأكيد أو نفي تورط الحمامة في التجسس، إلا بعد فك شفرة الرسالة التي كانت تحملها.جدير بالذكر أن ربط الأوراق في أقدام الحمام هي علامة يقوم بها الباكستانيون وهي شيء عادي بالنسبة لهم لإثبات ملكيتها، ولكن الشيء الذي دفع السلطات الأمنية للشك في الأمر هو أن الهند وباكستان استغلتا الحمام في الحرب لنقل المعلومات.



