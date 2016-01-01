ألقت السلطات الهندية القبض على حمامة بعد العثور على ورقة مربوطة في قدمها بها طلاسم غريبة، وتسعى الجهات الأمنية لفك شفراتها بعد الاشتباه في أنها تتجسس لصالح باكستان.
وحسب ما ورد في "سكاي نيوز"، فإن السلطات الهندية اشتبهت في الحمامة بعدما عثرت في قدمها على ورقة ملونة وبها أرقام ورموز غريبة، وظنوا أنها تحمل رسالة مشفرة للتجسس لصالح باكستان.
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التعليقات على الحمامة الجاسوسة تثير القلق في الهند.. صور
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