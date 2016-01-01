الإمارات..ارتفاع حالات الشفاء من كورونا ورصد مصابين جدد

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › الإمارات..ارتفاع حالات الشفاء من كورونا ورصد مصابين جدد

صورة الخبر: الإمارات..ارتفاع حالات الشفاء من كورونا
الإمارات..ارتفاع حالات الشفاء من كورونا

أعلنت وزارة الصحة في الإمارات، الثلاثاء، أن تكثيف إجراءات إجراءات التقصي ساعدت في الكشف عن 779 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، مشيرة إلى تعافي 325 حالة جديدة.

وقالت الصحة الإماراتية، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات "وام"، إنها أجرت 28000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك تماشيا مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم.

وساهمت إجراءات الفحص في الكشف عن 779 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 31086 حالة.

وأعلنت الوزارة عن 5 حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 253 حالة .

وأشارت الصحة الإماراتية إلى شفاء 325 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد- 19،

وقالت إن هذه الحالات تعافت بشكل تام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء في الإمارات 15982.

المصدر: سكاي نيوز

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الإمارات..ارتفاع حالات الشفاء من كورونا ورصد مصابين جدد

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
88131

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager