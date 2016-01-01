أعلنت وزارة الصحة في الإمارات، الثلاثاء، أن تكثيف إجراءات إجراءات التقصي ساعدت في الكشف عن 779 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، مشيرة إلى تعافي 325 حالة جديدة.
وقالت الصحة الإماراتية، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات "وام"، إنها أجرت 28000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك تماشيا مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم.
وساهمت إجراءات الفحص في الكشف عن 779 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 31086 حالة.
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التعليقات على الإمارات..ارتفاع حالات الشفاء من كورونا ورصد مصابين جدد
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