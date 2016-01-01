حددت رابطة الدوري الإسباني، مواعيد مباريات الليجا، تمهيدا لاستنئاف المسابقة، بعد توقف طويل بسبب فيروس كورونا المستجد.
وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن رابطة الدوري الإسباني حددت 11 يونيو المقبل، موعدا مبدئيا لاستناف مسابقة الدوري الإسباني.
وأضافت الصحفة الإسبانية، أن فريق ريال مدريد سيلعب أولى مبارياته بعد أزمة كورونا، يوم 13 يونيو المقبل أمام إيبار، ضمن منافسات الجولة الت 28، من مسابقة الدوري الإسباني.
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التعليقات على عودة الليجا.. تعرف على مواعيد مباراتي برشلونة وريال مدريد بـ الدوري الإسباني
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