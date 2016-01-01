عودة الليجا.. تعرف على مواعيد مباراتي برشلونة وريال مدريد بـ الدوري الإسباني



برشلونة وريال مدريد برشلونة وريال مدريد

حددت رابطة الدوري الإسباني، مواعيد مباريات الليجا، تمهيدا لاستنئاف المسابقة، بعد توقف طويل بسبب فيروس كورونا المستجد.



وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن رابطة الدوري الإسباني حددت 11 يونيو المقبل، موعدا مبدئيا لاستناف مسابقة الدوري الإسباني.



وأضافت الصحفة الإسبانية، أن فريق ريال مدريد سيلعب أولى مبارياته بعد أزمة كورونا، يوم 13 يونيو المقبل أمام إيبار، ضمن منافسات الجولة الت 28، من مسابقة الدوري الإسباني.

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وتابعت الصحيفة، أن فريق برشلونة سيلعب أمام ريال مايوركا يوم 14 يونيو المقبل، وفقا لخطة رابطة الدوري الإسباني.يذكر أن النشاط الكروي في إسبانيا متوقف من شهر مارس الماضي، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.ويتصدر برشلونة جدول ترتيب مسابقة الدروي الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق 56 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.