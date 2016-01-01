الأهلي يحسم موقفه من ضم محمد إبراهيم

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محمد إبراهيم

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقفه النهائي من محمد إبراهيم ابن نادي الزمالك، وصانع العاب الفريق الأول لكرة القدم بمصر المقاصة.

وقال إن محمد إبراهيم لاعب جيد ومميز لكنه ليس ضمن الحسابات الفنية للسويسري رينيه فايلر للموسم الجديد.

وأضاف أن كل ما تردد في هذا الشأن حول التفاوض أو الحصول على توقيع محمد إبراهيم لم يحدث على الإطلاق وربما يرتبط بتسويق وكلاء لاعبين ولكن لا علاقة للنادي بتلك القضية.

وأوضح أن الأهلي يحترم ويقدر قدرات وخبرات محمد إبراهيم لكن هناك تحديد واضح للصفقات من المدير الفني رينيه فايلر.

وكان السويسري رينيه فايلر المدير قد حدد صفقات الموسم الجديد في تقرير قدمه لمحمود الخطيب رئيس النادي.

المصدر: elbalad

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