تداول الشائعات المتكررة خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يعد أزمة تعاني منها كل دول العالم، وبشكل خاص المملكة العربية السعودية، التي تعاني بين حين والآخر بتداول معلومات خاطئة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها ذات مكانة مقدسة لدى المسلمين الذين يتوقون لمعرفة أخبار تتعلق بها.
ووفقا لصحيفة عكاظ السعودية، أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة، صدور أمر بالقبض على مواطن ظهر بمقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصرح بمعلومات خاطئة حول موعد فتح المساجد بإعلانه لتاريخ خاطئ.
وجاء أمر القبض عليه وفقا لتقرير مركز الرصد النيابي، حيث تتابع النيابة العامة كل من يمس النظام العام، ويروج شائعات أو معلومات مضللة حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وقال المصدر أن كل من سيروج للشائعات سيقع تحت طائلة القانون.
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التعليقات على ليلة القبض على صاحب أفضل هدف بالسعودية بسبب كورونا.. فيديو
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