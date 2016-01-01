اللجنة الطبية بـ الكاف تطالب بإلغاء دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية



دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية



طالبت اللجنة الطبية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف" بإلغاء مسابقتي دوري أبطال افريقيا والكونفيدرالية هذا الموسم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



وقال الدكتور برنس بامبو عضو اللجنة الطبية بالكاف في تصريحات نقلها موقع " البطولة" المغربي، إن اللجنة طالبت الكاف بإلغاء دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية هذا الموسم، بسبب تفشي عدوى فيروس كورونا".



وأضاف عضو اللجنة الطبية، أن الكاف لديه مسابقاته المسؤول عنها، ولا يعتبر مسؤولا عن الدوريات المحلية في الدول الأفريقية.

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ويشارك الأهلي والزمالك في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا، بينما يتواجد بيراميدز في نصف نهائي الكونفيدرالية.يذكر أن فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، تسبب مؤخرا في إيقاف البطولات المحلية القارية في معظم أنحاء العالم.