هل أوشكت شركة أمريكية على اكتشاف لقاح فيروس كورونا؟ تفاصيل

بدأت شركة "نوفافاكس" الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية، بحقن لقاح مرشح لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لمجموعة من الأشخاص في أستراليا اليوم، ليجدد هذا اللقاح أملا جديدا لأن يكون اللقاح الجديد لـ علاج فيروس كورونا المستجد.
وقال الدكتور بول جريفين، خبير الأمراض المعدية في أستراليا، إن اللقاح الجديد قام بتجربته مع 6 متطوعين، وذلك على أمل إطلاق اللقاح بشكل رسمي في نهاية هذا العام.
وأوضح الدكتور جريجوري جلين، رئيس قسم الأبحاث في الشركة، أنه تم حقن اللقاح على 131 متطوعا في المرحلة الأولى من التجربة، وذلك لإثبات فاعلية وسلامة اللقاح.
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