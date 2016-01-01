هل أوشكت شركة أمريكية على اكتشاف لقاح فيروس كورونا؟ تفاصيل

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اكتشاف لقاح فيروس كورونا

بدأت شركة "نوفافاكس" الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية، بحقن لقاح مرشح لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لمجموعة من الأشخاص في أستراليا اليوم، ليجدد هذا اللقاح أملا جديدا لأن يكون اللقاح الجديد لـ علاج فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور بول جريفين، خبير الأمراض المعدية في أستراليا، إن اللقاح الجديد قام بتجربته مع 6 متطوعين، وذلك على أمل إطلاق اللقاح بشكل رسمي في نهاية هذا العام.

وأوضح الدكتور جريجوري جلين، رئيس قسم الأبحاث في الشركة، أنه تم حقن اللقاح على 131 متطوعا في المرحلة الأولى من التجربة، وذلك لإثبات فاعلية وسلامة اللقاح.

ويعتبر اللقاح الجديد واحدا من ضمن 12 لقاحا تجريبيا ضد الفيروس، والتي تتم تجربتها في المراحل الأولى من الاختبار؛ حيث إن معظم هذه اللقاحات تم اكتشافها في الصين والولايات المتحدة وأوروبا، لكن لم يتضح أي منها سوف يثبت أنه آمن وفعال في علاج فيروس كورونا المستجد.

وقال جلين إن اللقاح الجديد تتم تجربته على البشر الآن، وذلك حتى يتم إثبات أنه فعال في علاج فيروس كورونا، ليتم تسجيله رسميا كي يتم استخدامه خلال هذا العام.

وأضاف أنه أُطلق على اللقاح اسم "إن في إكس-كو في 2373"إن "نوفافاكس"، ويمكن أن يتم صناعة ما لا يقل عن 100 مليون جرعة هذا العام، و1.5 مليار جرعة في 2021، ولكن يجب الإعلان في البداية عن نتائج المرحلة الأولى من التجارب السريرية.

المصدر: elbalad

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