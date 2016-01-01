"أنت مش هتنجح".. كيف تقتل الصوت السلبى بداخلك؟ فيديو



كيف تقتل الصوت السلبى بداخلك كيف تقتل الصوت السلبى بداخلك

بداخل كل فرد صوت سلبى يتحدث دائما، يذكرك بعيوبك، يحبط طموحاتك، يثير المخاوف داخلك، ومن أصعب الخطوات فى طريق النجاح، هو التغلب على ذلك الصوت .







وضع علماء النفس وأصحاب التجارب الناجحة، عدة إجراءات هامة لقتل الصوت السلبى، يرصدها الفيديو التالى في خطوات تمكنك من التغلب على تلك المشاعر والأحاسيس السلبية.

