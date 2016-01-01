بداخل كل فرد صوت سلبى يتحدث دائما، يذكرك بعيوبك، يحبط طموحاتك، يثير المخاوف داخلك، ومن أصعب الخطوات فى طريق النجاح، هو التغلب على ذلك الصوت .
وضع علماء النفس وأصحاب التجارب الناجحة، عدة إجراءات هامة لقتل الصوت السلبى، يرصدها الفيديو التالى في خطوات تمكنك من التغلب على تلك المشاعر والأحاسيس السلبية.
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التعليقات على "أنت مش هتنجح".. كيف تقتل الصوت السلبى بداخلك؟ فيديو
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