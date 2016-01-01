"أنت مش هتنجح".. كيف تقتل الصوت السلبى بداخلك؟ فيديو

آخر الأخبارالأسرة والطفل › "أنت مش هتنجح".. كيف تقتل الصوت السلبى بداخلك؟ فيديو

صورة الخبر: كيف تقتل الصوت السلبى بداخلك
كيف تقتل الصوت السلبى بداخلك

بداخل كل فرد صوت سلبى يتحدث دائما، يذكرك بعيوبك، يحبط طموحاتك، يثير المخاوف داخلك، ومن أصعب الخطوات فى طريق النجاح، هو التغلب على ذلك الصوت .



وضع علماء النفس وأصحاب التجارب الناجحة، عدة إجراءات هامة لقتل الصوت السلبى، يرصدها الفيديو التالى في خطوات تمكنك من التغلب على تلك المشاعر والأحاسيس السلبية.

المصدر: youm7

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على "أنت مش هتنجح".. كيف تقتل الصوت السلبى بداخلك؟ فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
43547

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager