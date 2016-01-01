كشفت صحيفة " مترو" البريطانية، عن أول مباراة في الدروي الإنجليزي، عقب استئناف المسابقة ، بعد التوقف الطويل بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
وذكرت الصحيفة البريطانية، أن رابطة الدوري الإنجليزي تخطط لأن تكون مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هي أول مباراة تقام في الدوري الإنجليزي، بعد التوقف الطويل، بسبب فيروس كورونا.
وكانت الحكومة البريطانية، منحت رابطة الدوري الإنجليزي، الضوء الأخضر مؤخرا، لاستئناف مسابقة الدوري الإنجليزي بداية من شهر يونيو المقبل.
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التعليقات على قمة من العيار الثقيل.. تعرف على أول مباراة بعد عودة الدوري الإنجليزي
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