قمة من العيار الثقيل.. تعرف على أول مباراة بعد عودة الدوري الإنجليزي

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الدوري الإنجليزي

كشفت صحيفة " مترو" البريطانية، عن أول مباراة في الدروي الإنجليزي، عقب استئناف المسابقة ، بعد التوقف الطويل بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن رابطة الدوري الإنجليزي تخطط لأن تكون مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هي أول مباراة تقام في الدوري الإنجليزي، بعد التوقف الطويل، بسبب فيروس كورونا.

وكانت الحكومة البريطانية، منحت رابطة الدوري الإنجليزي، الضوء الأخضر مؤخرا، لاستئناف مسابقة الدوري الإنجليزي بداية من شهر يونيو المقبل.

وتشير تقارير صحفية إنجليزية ، أن 19 يونيو المقبل، هو الموعد الأقرب لاستنئاف مسابقة الدروي الإنجليزي " بريميرليج".

يذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب مسابقة الدروي الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

المصدر: صحيفة " مترو" البريطانية

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