بعد العودة للعمل .. كيف تحمى نفسك من فيروس كورونا

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قد يضطر الكثير منا إلى البدء في الذهاب إلى أماكن العمل بعد وقت طويل. ولكن هذا يعني أيضًا أن أولئك الذين يذهبون إلى المكاتب يحتاجون إلى اتخاذ بعض تدابير السلامة لتجنب الإصابة بـ COVID-19. الوباء لا يزال موجودًا ، يجب على المرء أن يتذكر ، لذلك بينما يتم إجراء أحكام للمسح الحراري والتطهير في المكاتب وفقًا للتوجيهات الرسمية ، من المهم أيضًا أن تتخذ شخصيًا بعض الاحتياطات.



عندما تغادر بيتك للذهاب الى العمل اتبع مايلى:

* لا تنسي ارتداء الكمامة قبل الخروج.



* احمل قطعة صابون صغيرة أو مطهرًا يدويًا يحتوي على الكحول إلى المكتب.

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* احمل زجاجة ماء وكوب وملعقة الخاصة بك حتى تتمكن من تجنب استخدام أدوات المائدة من خزانة الطعام.* احمل بنك الطاقة والشاحن الخاص بك لتجنب استعارته من الزميل.* إذا كنت تستخدم مركبتك الشخصية ، تأكد من تطهير الأجزاء الأكثر ملامسة للسيارة مرة أخرى ، بما في ذلك مقبض الباب والباب ، والاندفاع ، وعجلة القيادة ورافعة التروس ، ومقعد وحزام المقعد ، قبل البدء. قم بتنظيف الدراجة ذات العجلتين بشكل مماثل ، أي تعقيم الأجزاء التي يتم لمسها بشكل متكرر.واقترح الدكتور جايانت ثاكوريا ، استشاري أول في الطب الباطني Fortis Escorts Faridabad النصائح التالية:* لا تشارك سيارتك ذات العجلتين مع أي شخص للحفاظ على التباعد الاجتماعي.* إذا كان شخصان يسافران في سيارة ، يجب أن يجلسوا في نمط متقاطع في الأمام والخلف على التوالي للحفاظ على المسافة.فيما يلي بعض الاحتياطات التي أوصى بها الدكتور ثاكوريا في المكتب:* تجنب لمس أزرار الرفع أو استخدام منديل لمسه و إذا كنت تصعد الدرج ، تجنب لمس الجدران أو السور.* تأكد من عدم وجود أكثر من 2-3 أشخاص في المصعد ، وإلا خذ الشخص التالي. أثناء وجودك في المصعد ، لا تواجه بعضكما البعض.* لا تقم بإزالة قناع الوجه في أي وقت و يوصى بعدم استخدام نفس القناع يوميًا.* قبل بدء عمل يومك ، قم بتطهير المكتب والكمبيوتر المحمول / سطح المكتب. أثناء الجلوس ، تأكد من ترك مسافة مقعد على الأقل بينك وبين زميلك.* الحفاظ على التباعد الاجتماعي عندما تتفاعل مع الناس. تجنب المصافحة. في حالة الاجتماع ، تأكد من عدم وجود الكثير من الأشخاص في الغرفة في وقت واحد حتى تتمكن من الحفاظ على التباعد الاجتماعي.* إذا اضطررت إلى لمس مقبض أو مقبض باب ، فقم بتعقيم يديك على الفور.* في وقت الغداء ، اغسل يديك بشكل صحيح قبل البدء في تناول الطعام. تناول الطعام على مسافة من الآخرين.بعد العودة إلى المنزل* عندما تعود إلى المنزل ، خذ حمامًا وضع ملابسك للغسيل بشكل منفصل وليس بملابس أخرى.* قم بتطهير هاتفك المحمول والعناصر الأخرى التي أخذتها إلى المكتب.الأهم من ذلك ، تجنب الذهاب إلى مكان عملك في حالة الشعور بالمرض أو إظهار بعض الأعراض المقلقة.