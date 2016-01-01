يعالج الاكتئاب ويحمى جهاز المناعة.. تعرف على فوائد فيتامين ب المركب

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فيتامين ب المركب


يحتاج الكثير من الأشخاص إلى تناول الفيتامينات التى تمد الجسم بالعناصر الغذائية التى يحتاجها لكى يتمتع بصحة أفضل، فيعد فيتامين ب المركب من ابرز الفيتامينات التى تحمى الجسم من بعض الأمراض.

وفى هذا السياق كشف موقع healthline، عن أبرز الفوائد الصحية التى تدفعك إلى تناول فيتامين ب المركب ..

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-يقلل من التوتر ويحسن من المزاج
- يعالج الاكتئاب
- يعمل على زيادة مستويات الطاقة
- يقلل من تشنجات العضلات
- يساعد في حماية جهاز المناعة
-الوقاية من الصداع النصفي
-يحطم الكربوهيدرات والبروتينات والدهون المأخوذة من النظام الغذائي واستبدالها بالطاقة
-يقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية
-ضروري للحامل في تكوين الجنين وتطوره
-يساعد في تكوين الهرمونات الصحية في الجسم

المصدر: موقع healthline

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