يعالج الاكتئاب ويحمى جهاز المناعة.. تعرف على فوائد فيتامين ب المركب



فيتامين ب المركب فيتامين ب المركب



يحتاج الكثير من الأشخاص إلى تناول الفيتامينات التى تمد الجسم بالعناصر الغذائية التى يحتاجها لكى يتمتع بصحة أفضل، فيعد فيتامين ب المركب من ابرز الفيتامينات التى تحمى الجسم من بعض الأمراض.



وفى هذا السياق كشف موقع healthline، عن أبرز الفوائد الصحية التى تدفعك إلى تناول فيتامين ب المركب ..



اقرأ إيضا ..

منها ضيق التنفس والدوخة.. 8 أعراض تنذرك بنقص فيتامين ب 12

قد يعجبك أيضا...

-يقلل من التوتر ويحسن من المزاج- يعالج الاكتئاب- يعمل على زيادة مستويات الطاقة- يقلل من تشنجات العضلات- يساعد في حماية جهاز المناعة-الوقاية من الصداع النصفي-يحطم الكربوهيدرات والبروتينات والدهون المأخوذة من النظام الغذائي واستبدالها بالطاقة-يقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية-ضروري للحامل في تكوين الجنين وتطوره-يساعد في تكوين الهرمونات الصحية في الجسم