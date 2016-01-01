عادة غير صحية.. توقف عن شرب القهوة و الشاي عقب الأكل مباشرة

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توقف عن شرب القهوة و الشاي عقب الأكل


اعتاد الكثير على تناول القهوة و الشاي بعد تناول الطعام مباشرة، وخاصة الشاي، ورغم الفوائد الصحية للقهوة و الشاي إلا أنهما قد يصبحان خطرًا على الجسم عند شؤبهما في أوقاتًا معينة وخاصة بعد تناول الطعام .

ولكي تتجنب اضرار القهوة و الشاي، يفضل عدم تناولهما عقب الأكل مباشرة، فقد أكد موقع Healthline ، أن شرب القهوة والشاي بعد تناول الوجبة يسبب صعوبة امتصاص العناصر الغذائية الصحية في الطعام وخاصة الكالسيوم و الحديد، حيث يتسبب الكافيين في منع الجسم من امتصاص هذه الفيتامينات .

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أما الوقت المثالي لشرب القهوة والشاي ، فيفضل تناوله بعد ساعتين من تناول الطعام، خاصة وأن شرب القهوة والشاي بعد الأكل قد يسبب عسر الهضم .

وعن القهوة ، فيفضل الاكتفاء ب2 فنجان فقط في اليوم، وتناولها في النصف الأول من النهار، والابتعاد عن تناولها قبل موعد النوم تمامًا.

المصدر: موقع Healthline

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