اعتاد الكثير على تناول القهوة و الشاي بعد تناول الطعام مباشرة، وخاصة الشاي، ورغم الفوائد الصحية للقهوة و الشاي إلا أنهما قد يصبحان خطرًا على الجسم عند شؤبهما في أوقاتًا معينة وخاصة بعد تناول الطعام .
ولكي تتجنب اضرار القهوة و الشاي، يفضل عدم تناولهما عقب الأكل مباشرة، فقد أكد موقع Healthline ، أن شرب القهوة والشاي بعد تناول الوجبة يسبب صعوبة امتصاص العناصر الغذائية الصحية في الطعام وخاصة الكالسيوم و الحديد، حيث يتسبب الكافيين في منع الجسم من امتصاص هذه الفيتامينات .
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التعليقات على عادة غير صحية.. توقف عن شرب القهوة و الشاي عقب الأكل مباشرة
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