شركة إيلون مسك تنتهي من حفر الأنفاق في لاس فيجاس

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شركة إيلون مسك تنتهي من حفر الأنفاق في لاس فيجاس

أكملت شركة Boring حفر نفقين تحت مركز مؤتمرات لاس فيجاس، والذي سيكون في النهاية جزءًا من نظام نقل الأشخاص الذي يعمل بالطاقة من تسلا.



وفقًا لبيان صحفي، اخترقت الآلة جدارًا خرسانيًا الخميس وربطت طرفي نفق بطول 4500 قدم، الآن يتحول الاهتمام إلى إنشاء محطات فوق الأرض تسمح للمشاركين بالانتقال - مجانًا - من أحد طرفي المبنى إلى الطرف الآخر في مركبات تسلا بحلول عام 2021، وسيكون أول مشروع مكتمل

للشركة لأول عميل مدفوع الأجر.


وقال ستيف هيل، رئيس مركز المؤتمرات، إن هذا الإنجاز لا يساعد فقط على الدخول في مستقبل النقل في لاس فيجاس، ولكنه يشير أيضًا إلى قدرة الوجهة على المرور خلال الأوقات العصيبة والاستمرار في تلبية الاحتياجات المتطورة لزوارنا.



على موقع تويتر، قال إيلون مسك إن المشروع يمثل علامة فارقة في بحثه عن النقل الجماعي الفردي وهو مفهوم أصاب بعض المطلعين على الصناعة بأنه تسمية خاطئة.
انتقد خبراء النقل خطة مسك للأشخاص الصغار الذين يتحركون في أقطار نفق أصغر من المعتاد على أنها بعيدة النظر وأقل فعالية من النقل العام التقليدي.



في لوس أنجلوس، على سبيل المثال، يسافر النظام المقترح على بعد ثلاثة أميال فقط إلى استاد دودجر، ويحمل عددًا أقل بكثير من الأشخاص من مترو الأنفاق أو ممر الحافلات المخصص.



في نهاية المطاف، تقترح شركة Boring، يمكن أن تمتد الأنفاق خارج مركز المؤتمرات، لتوصيل الشريط المبطن بالكازينو والمطار بسرعة 155 ميلاً في الساعة.

المصدر: الوفد

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