ننشر أسعار بطاريات السيارات الجديدة اليوم 25 مايو

رصدت «بوابة أخبار اليوم»، أسعار بطاريات السيارات الجديدة، اليوم الاثنين 25 مايو 2020، بالسوق المصرية.
وسجل سعر البطارية كلورايد السائلة 70 أمبيرًا 790 جنيهًا، وتسليم البطارية القديمة، بينما سجلت الجافة 70 أمبيرًا 820 جنيهًا مع القديمة.
وبلغت سعر بطارية "فارتا" السائلة 875 جنيهًا، و"هانكوك" الجافة 70 أمبيرًا 940 جنيهًا، و"النسر" السائلة 70 أمبيرًا 780 جنيهًا، والجافة 810 جنيهات. ووصل سعر البطارية "إيه سي ديلكو AC delco" الجافة 70 أمبيرًا 710 جنيهات، و"إيفيري" سائلة 60 أمبيرًا 1180 جنيهًا، و"فارتا" من 50 إلى 55 أمبيرًا قابلة لإعادة الشحن بسعر 1140 جنيهًا.
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