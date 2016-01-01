ننشر أسعار بطاريات السيارات الجديدة اليوم 25 مايو

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ننشر أسعار بطاريات السيارات الجديدة اليوم 25 مايو

رصدت «بوابة أخبار اليوم»، أسعار بطاريات السيارات الجديدة، اليوم الاثنين 25 مايو 2020، بالسوق المصرية.

وسجل سعر البطارية كلورايد السائلة 70 أمبيرًا 790 جنيهًا، وتسليم البطارية القديمة، بينما سجلت الجافة 70 أمبيرًا 820 جنيهًا مع القديمة.

وبلغت سعر بطارية "فارتا" السائلة 875 جنيهًا، و"هانكوك" الجافة 70 أمبيرًا 940 جنيهًا، و"النسر" السائلة 70 أمبيرًا 780 جنيهًا، والجافة 810 جنيهات. ووصل سعر البطارية "إيه سي ديلكو AC delco" الجافة 70 أمبيرًا 710 جنيهات، و"إيفيري" سائلة 60 أمبيرًا 1180 جنيهًا، و"فارتا" من 50 إلى 55 أمبيرًا قابلة لإعادة الشحن بسعر 1140 جنيهًا.

يذكر أن البطارية تُعد من أهم المكونات التي بنيت عليها صناعة السيارات، فهي تشبه في عملها قلب الإنسان المسئول عن ضخ الدم لكل أجزاء الجسم، حتى تقوم هذه الأجزاء بالوظائف المطلوبة منها، كذلك البطارية التي تضخ الطاقة الكهربائية لكل أجزاء السيارة، وأهمها المحرك المسئول عن حركة السيارة، فإذا كانت البطارية سليمة وجيدة تقل مشاكل وعيوب السيارة بشكل كبير، أما إذا كانت رديئة فترسل فيروس الأعطال لبقية الأجزاء.

المصدر: اخبار اليوم

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