مرسيدس اس كلاس 2021 تظهر في صورة تشويقية رسمية

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صورة الخبر: مرسيدس اس كلاس 2021 تظهر في صورة تشويقية رسمية
مرسيدس اس كلاس 2021 تظهر في صورة تشويقية رسمية

أصدرت مرسيدس صورة تشويقية لإعطاءنا أول نظرة رسمية على اس كلاس 2021 الجديدة كلياً.

وكما نرى فإن الصورة التي تكشف عن واجهة اس كلاس مطابقة تماماً لما رأيناه في الصور المسربة، ما يعني أن الموديل سيحافظ على شكله المألوف مع تحديثات عصرية طفيفة مستوحاة من CLS.

مع تأكيد أولا كالينيوس رئيس مرسيدس التنفيذي بأن اس كلاس الجديدة بالكامل ستكون أعجوبة تقنية، وأنه قام بتجربتها بالفعل وكانت هادئة ومريحة للغاية على الطرقات.

هذا وقد أعلن رئيس صانعة السيارات الألمانية أن تدشين اس كلاس 2021 سيتم خلال النصف الثاني من 2020، على أن يتم إطلاق النسخة الكهربائية منها في العام المقبل.

صورة الخبر: مرسيدس اس كلاس 2021 تظهر في صورة تشويقية رسمية

صورة الخبر: مرسيدس اس كلاس 2021 تظهر في صورة تشويقية رسمية

صورة الخبر: مرسيدس اس كلاس 2021 تظهر في صورة تشويقية رسمية

المصدر: المربع نت

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