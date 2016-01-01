أصدرت مرسيدس صورة تشويقية لإعطاءنا أول نظرة رسمية على اس كلاس 2021 الجديدة كلياً.
وكما نرى فإن الصورة التي تكشف عن واجهة اس كلاس مطابقة تماماً لما رأيناه في الصور المسربة، ما يعني أن الموديل سيحافظ على شكله المألوف مع تحديثات عصرية طفيفة مستوحاة من CLS.
مع تأكيد أولا كالينيوس رئيس مرسيدس التنفيذي بأن اس كلاس الجديدة بالكامل ستكون أعجوبة تقنية، وأنه قام بتجربتها بالفعل وكانت هادئة ومريحة للغاية على الطرقات.
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التعليقات على مرسيدس اس كلاس 2021 تظهر في صورة تشويقية رسمية
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