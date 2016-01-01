

تدوير الإطارات: كيف يطبّق وما فائدته؟ تدوير الإطارات: كيف يطبّق وما فائدته؟

حثت الهيئة الألمانية للفحص الفني مالكي السيارات بأهمية إتمام عملية تدوير الإطارات بشكل مستمر التي وعادة ما يُنصح بالقيام بهذه العملية مع موعد الصيانة الدورية للسيارة أو بعد قطع 15 ألف كيلومتر.



تدوير الإطارات: كيف يطبّق وما فائدته؟ولكن شددت الهيئة أن يقوم مالك السيارة بهذه العملية بطريقة صحيحة، والتي سنستعرضها خلال السطور القليلة القادمة، ولكن أولًا، ما هي عملية تدوير الإطارات.



بشرح مبسط، هي عملية تبديل أماكن إطارات السيارة الأربع، لكي يتم توزيع الوزن وخفض نسبة الاستهلاك، لتتساوى جميع الإطارات في معدل التآكل.

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فعلى سبيل المثال، الطرازات التي تعتمد على نظام الدفع الخلفي للإطارات تضغط كثيرًا على الإطارات الخلفية لتستهلك بشكل أسرع من الإطارات الأمامية، والعكس صحيح في سيارات ذات النظام الدفع الأمامي.وإلى جانب فوائد الحفاظ على عمر الإطارات، يساعد تدوير الإطارات على الحفاظ على ثبات السيارة على الطرقات والحفاظ على معدل استهلاك الوقود في حالتها الاقتصادية المثالية لكل 100 كيلو متر، وبحسب كل محرك.كيف يتم تدوير الإطارات؟أما عن كيفية تدوير الإطارات، فهناك طريقة لكل من سيارات الدفع الخلفي والأمامي والرباعي وحتى السيارات التي تمتلك إطارات مختلفة الحجم .