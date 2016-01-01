حثت الهيئة الألمانية للفحص الفني مالكي السيارات بأهمية إتمام عملية تدوير الإطارات بشكل مستمر التي وعادة ما يُنصح بالقيام بهذه العملية مع موعد الصيانة الدورية للسيارة أو بعد قطع 15 ألف كيلومتر.
تدوير الإطارات: كيف يطبّق وما فائدته؟ولكن شددت الهيئة أن يقوم مالك السيارة بهذه العملية بطريقة صحيحة، والتي سنستعرضها خلال السطور القليلة القادمة، ولكن أولًا، ما هي عملية تدوير الإطارات.
بشرح مبسط، هي عملية تبديل أماكن إطارات السيارة الأربع، لكي يتم توزيع الوزن وخفض نسبة الاستهلاك، لتتساوى جميع الإطارات في معدل التآكل.
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