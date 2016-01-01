

نجاح أول عملية زرع قلب صناعي في الدنمارك نجاح أول عملية زرع قلب صناعي في الدنمارك

أعلنت مجموعة "كارمات" التي تطوّر قلبا اصطناعيا بشكل كامل، عن أول عملية زرع لهذا العضو في الدنمارك، وهي البلد الثالث الذي يدخل دراسة "بيفوت" مع تشيكيا وكازاخستان.



وأوضحت "كارمات" في بيان لها اليوم الإثنين، أنه مع هذه العملية، أصبح عدد المرضى المشمولين بالدراسة 13، لافتة إلى الجراحة أجريت في مركز "ريغشوسبيتاليت" لأمراض القلب في كوبنهاغن.



ويهدف القلب الاصطناعي الذي طورته "كارمات" إلى تقديم بديل للقلب البشري الذي يحتاج إليه مرضى القصور في القلب، وقفز سعر سهم المجموعة في بورصة باريس بنسبة 7،52%.