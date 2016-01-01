ألقت الشرطة اليابانية القبض على رجل لقيامه بالسباحة في خندق مائي بالقرب من القصر الإمبراطوري في العاصمة طوكيو، وفق ما ذكرت صحيفة "ماينيتشي شيمبون"، الإثنين.
وشوهد الرجل، الذي يعتقد أنه يبلغ من العمر نحو 40 عاماً، في منطقة الخندق المائي بالقرب من مقر الشرطة والمحكمة العليا، وألقت شرطة القصر الإمبراطوري القبض عليه.
ولم يعرف ما إذا كان الإمبراطور ناروهيتو علم بالواقعة.
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التعليقات على القبض على ياباني سبح في "خندق الإمبراطور"
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