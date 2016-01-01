القبض على ياباني سبح في "خندق الإمبراطور"

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القبض على ياباني سبح في "خندق الإمبراطور"

ألقت الشرطة اليابانية القبض على رجل لقيامه بالسباحة في خندق مائي بالقرب من القصر الإمبراطوري في العاصمة طوكيو، وفق ما ذكرت صحيفة "ماينيتشي شيمبون"، الإثنين.

وشوهد الرجل، الذي يعتقد أنه يبلغ من العمر نحو 40 عاماً، في منطقة الخندق المائي بالقرب من مقر الشرطة والمحكمة العليا، وألقت شرطة القصر الإمبراطوري القبض عليه.

ولم يعرف ما إذا كان الإمبراطور ناروهيتو علم بالواقعة.

ويقع القصر الإمبراطوري في وسط طوكيو، ويحيط به خندق مائي وأسوار مرتفعة، وهو ليس مفتوحاً أمام المواطنين.

المصدر: العين

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