تحرص المرأة على الظهور بأجمل إطلالة خلال أيام عيد الفطر، لذلك تهتم بالعناية بشعرها بتصفيفه أوتنعيمه، وقد تلجأ لبعض الطرق التى تسبب أضرار لشعرها ولعل أخطرها الضعف والتساقط مع مرور الوقت، ولتجنب هذه المشكلة، نتعرف على وصفات طبيعية لتنعيم الشعر، والتى تعتمد على مواد طبيعية متوفرة فى المنزل، وفقاً لما ذكره موقع "stylecraze".
جل الصبار
ينصح بتقطّيع ورقة الصبار واستخراج ملعقتين كبيرتين من الجل بالملعقة، مع التقليب حتى يصبح الجل سلسًا، ثم إضافة ملعقتين كبيرتين من الماء وخلطهما جيداً، ووضعهما فى زجاج رذاذ، ورشه على الشعر، والذى يساعد على تنعيمه، حيث يعمل الصبار على إصلاح الخلايا التالفة بفروة الرأس، ويحسن من صحة البصيلات ويعزز نمو الشعر ويرطبه ويجعله ناعما.
تدليك الشعر بزيت جوز الهند / زيت الزيتون
ينصح بأخذ 2-3 ملاعق كبيرة (حسب طول الشعر) من الزيت الذي اخترته سواء زيت زيتون أو زيت جوز الهند، وتسخينه لبضع ثوان حتى يصبح دافئًا قليلاً، ثم تدليك الشعر بالزيت الدافىء لمدة 15 دقيقة ثم ترك الزيت علي الشعر لمدة 30 دقيقة إضافية، وتغطية الشعر بمنشفة دافئة لبضع دقائق، ثم غسل الشعر بشامبو خالٍ من الكبريت وبلسم، ويساعد تدليك الشعر بالزيت الساخن على تحفيز بصيلات الشعر، مما يعزز نموه ويجعله ناعماً.
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التعليقات على جمالك فى العيد.. وصفات طبيعية لتنعيم الشعر منها البيض
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