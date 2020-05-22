

فاتورة كورونا.. دولة تخسر مليون وظيفة فاتورة كورونا.. دولة تخسر مليون وظيفة

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، يوم الأحد، إن فيروس كورونا المستجد قد يكلف البلاد مليون وظيفة مع استمرار إغلاق صناعات كثيرة تعد غير أساسية.



وكان الاقتصاد المكسيكي يعاني ركودا بالفعل قبل بدء الجائحة وتوقعت بنوك استثمارية مختلفة انكماشا يبلغ تسعة في المئة هذا العام وحدوث تعاف تدريجي فقط العام المقبل.



وقال لوبيز أوبرادور في كلمة تلفزيونية " توقعي هو أنه مع وجود فيروس كورونا سيتم فقد مليون وظيفة.

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"ولكننا سنوفر مليوني وظيفة جديدة".وقالت حكومة لوبيز أوبرادور مرارا إنها سيطرت على تفشي الفيروس ولكنها سجلت بعد ذلك أعدادا قياسية لحالات الإصابة والوفاة.وأصدرت الحكومة المكسيكية الأسبوع الماضي إرشادات لاستئناف العمل في صناعة السيارات والتعدين والبناء في ثاني أكبر اقتصاد بأمريكا اللاتينية والمرتبط بالولايات المتحدة وكندا من خلال اتفاقية للتجارة الحرة.وفي أبريل نيسان قالت وزارة المالية المكسيكية في تقرير اقتصادي سنوي يستخدم في توجيه الميزانية إن الاقتصاد قد ينكمش بنسبة 3.9 في المئة هذا العام مضيفة أن هذه الأعداد أدرجت التأثير "الحاد" الناجم عن فيروس كورونا.وأعلن مسؤولون في قطاع الصحة بالمكسيك يوم الأحد تسجيل 2764 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و215 حالة وفاة ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلي 68620 حالة وعدد حالات الوفاة إلى 7394 حالة. وقالت الحكومة المكسيكية يوم الجمعة إنها سيطرت عل تفشي فيروس كورونا حتى بعد أن أصبحت المكسيك إحدى البؤر العالمية للجائحة.وبدأت المكسيك في إعادة فتح أجزاء من الاقتصاد تحت ضغوط من الساسة والمسؤولين وجماعات ضغط تجارية في واشنطن.