ارتفعت أسعار النفط الاثنين، ماحية خسائرها المبكرة، مع مواصلة الدول في أنحاء العالم تخفيف الإجراءات المفروضة لمكافحة جائحة فيروس كورونا، معززة الآمال في تعافي الطلب على الوقود.
وفي معاملات هادئة، بسبب عطلات بأسواق سنغافورة ولندن ونيويورك، ارتفع برنت ستة سنتات بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 35.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:36 بتوقيت غرينتش، وزاد الخام الأميركي 27 سنتا أو 0.82 بالمئة مسجلا 33.52 دولار للبرميل.
وارتفع كلا العقدين في الأسابيع الأربعة الأخيرة، لكن الأسعار مازالت منخفضة نحو 45 بالمئة منذ بداية العام الحالي.
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التعليقات على تخفيف "قيود كورونا" يرفع أسعار النفط
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