تعرف على أسعار الذهب في ثاني أيام عيد الفطر

استقرت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الاثنين، ثاني أيام عيد الفطر المبارك.
قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 762 جنيهًا، وهي نفس أسعار أمس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 653 جنيهًا، وعيار 24 نحو 871 جنيهًا، والجنيه الذهب 6096 جنيهًا.
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