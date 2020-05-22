

تعرف على أسعار الذهب في ثاني أيام عيد الفطر تعرف على أسعار الذهب في ثاني أيام عيد الفطر

استقرت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الاثنين، ثاني أيام عيد الفطر المبارك.



قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 762 جنيهًا، وهي نفس أسعار أمس.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 653 جنيهًا، وعيار 24 نحو 871 جنيهًا، والجنيه الذهب 6096 جنيهًا.

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وعاليمًا، انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع ارتفاع الأسهم اليابانية بفعل أنباء عن برنامج تحفيز محتمل، مما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة، وإن كانت توترات جديدة بخصوص هونج كونج قد حدت من تراجع المعدن، وفقا لوكالة رويترز.وبحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.5% إلى 1725.18 دولار للأوقية (الأونصة). ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.6% لتسجل 1725.60 دولار.