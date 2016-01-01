أحلى من المحلات .. طريقة عمل شاورما لحمة في المنزل "فيديو"

آخر الأخبارالأسرة والطفل › أحلى من المحلات .. طريقة عمل شاورما لحمة في المنزل "فيديو"

صورة الخبر: طريقة عمل شاورما لحمة
طريقة عمل شاورما لحمة

شاورما لحمة من الأطباق التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص، ويحرص العديد على شرائها من المحلات نظرا لمذاقها الشهي واللذيذ، لذا نقدم لكم طريقة عمل شاورما لحمة فى المنزل بأسهل الخطوات من مطبخ الشيف نورا السادات مقدمة برنامج "عمايل إيديا":

مقادير شاورما لحمة :

1 كيلو شاورما لحمة
طماطم مكعبات
بصل مكعبات
ليمون
سماق
بهارات لحمة
جوزة الطيب
بصل بودرة

اقرإ ايضا..
طريقة عمل شاورما الفراخ خطوة بخطوة .. فيديو

-سلطة الطحينة

طحينة
ثوم بودرة
خل
كزبرة طازة

للتقديم :
عيش صاج

طريقة تحضير شاورما لحمة :

تتبل اللحمة بقليل من زيت الزيتون، البهارات، الملح، الفلفل، وتقلب وتترك في التتبيلة ليلة
تشوى على الجريل على نار عالية نحو 5 دقائق
تضاف الخضروات وتقلب حتى تمام الطهي
تقدم مع العيش الصاج، وسلطة الطحينة

الطحينة :

تخلط الطحينة مع الماء حسب الحاجة، الملح، الفلفل، ثوم بودرة، الخل، الكزبرة
ترش بالزيت على الوجه، وتقدم

المصدر: برنامج "عمايل إيديا"

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أحلى من المحلات .. طريقة عمل شاورما لحمة في المنزل "فيديو"

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
93551

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager