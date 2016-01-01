شاورما لحمة من الأطباق التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص، ويحرص العديد على شرائها من المحلات نظرا لمذاقها الشهي واللذيذ، لذا نقدم لكم طريقة عمل شاورما لحمة فى المنزل بأسهل الخطوات من مطبخ الشيف نورا السادات مقدمة برنامج "عمايل إيديا":
مقادير شاورما لحمة :
1 كيلو شاورما لحمة
طماطم مكعبات
بصل مكعبات
ليمون
سماق
بهارات لحمة
جوزة الطيب
بصل بودرة
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أحلى من المحلات .. طريقة عمل شاورما لحمة في المنزل "فيديو"
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق