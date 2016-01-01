أحلى من المحلات .. طريقة عمل شاورما لحمة في المنزل "فيديو"



طريقة عمل شاورما لحمة طريقة عمل شاورما لحمة

شاورما لحمة من الأطباق التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص، ويحرص العديد على شرائها من المحلات نظرا لمذاقها الشهي واللذيذ، لذا نقدم لكم طريقة عمل شاورما لحمة فى المنزل بأسهل الخطوات من مطبخ الشيف نورا السادات مقدمة برنامج "عمايل إيديا":



مقادير شاورما لحمة :



1 كيلو شاورما لحمة

طماطم مكعبات

بصل مكعبات

ليمون

سماق

بهارات لحمة

جوزة الطيب

بصل بودرة

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