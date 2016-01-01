لاتستغني عنها .. 8 استخدامات لماء سلق المكرونة لاتتوقعينها



استخدامات لماء سلق المكرونة استخدامات لماء سلق المكرونة

يعشق الكثير المكرونة ، ولكن تجهل ربات النزل الفوائد التي يمكن ان تجنيها من وراء ماء سلق المكرونة، فماذا يمكنك أن تفعل بالمياه المتبقية بعد الطهي؟ إليك بعض الأفكار الذكية:



1. لري الزهور



سوف تقدرها نباتاتك: مياه المكرونة مثالية للري بسبب محتواها المعدني، سكب أفضل عندما تكون المياه فاتر فقط.

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اقرأ ايضا.. في 5 دقائق.. طريقة عمل المكرونة بالميكرويف2. للصلصة والبيستوكمكون خاص لصلصة الطماطم ، أضيفي ماء المكرونة في اللحظة الأخيرة. سوف يستفيد منها البيستو اللذيذ أيضًا. السائل الدافئ عامل دمج مثالي.3. للخبز و عجينة البيتزاتتطلب جميع عجائن الخميرة بعض السوائل مع قليل من الملح. مع ماء المعكرونة ، أنت بالفعل متقدم بخطوة. ما عليك سوى استخدام الكثير منه لصفة العجين.4. لتنعيم البقولياتالفاصوليا والبازلاء وبذور الكتان - كلها جيدة لجهاز المناعة. ولكن لجعلها طعمًا أفضل ، يجب أن تسمح لها بالتليين قبل التحضير. استخدم ماء المعكرونة واترك البقوليات تنقع بين عشية وضحاها. في احسن الاحوال!5. للغسيلسواء كنت تصدق أو لا تصدق ، فإن المستخلص من نشاء المعكرونة يعمل كمنظف طبيعي. ولذلك فإن مياه المعكرونة الدافئة مثالية للغسيل. حتى الأواني والمقالي المتسخة حقًا يمكن تنظيفها بها!6. للسبا القدمبالنسبة لأولئك الذين يعانون من قرحة أو تورم القدمين بعد يوم عمل شاق ، يجب عليك بالتأكيد تجربة سبا للقدمين باستخدام مياه المعكرونة الدافئة. كل من الماء الدافئ والمعادن التي تحتوي عليها ، ستجعل قدميك تشعران بالنعومة والانتعاش في وقت قصير. جربها!7. للشعرسيرحب الشعر التالف دائمًا بمعالجة خاصة. استخدام ماء المكرونة سيجعلها ناعمة بشكل جميل. قم ببساطة بتدليكه في الشعر ، واتركه لمدة 10 دقائق ثم اشطفه. الآن استخدم الشامبو العادي الخاص بك وستندهش بالنتائج.8. لتبخير الخضاريعد الطهي بالبخار طريقة رائعة لإعداد الخضروات ، حتى أفضل المطاعم تعتمد عليه. خذ ببساطة ماء المعكرونة كقاعدة ، ضع سلة بخار في القدر وابدأ. لا يصبح الطبخ أكثر صحة ، سواء كان مرق المعكرونة أو الشوربة ، فإن ماء المعكرونة هو مكان رائع للبدء. بعد طهي الخضار على سبيل المثال ، أضفها ببساطة إلى المرق (ماء المعكرونة) ، واتركها تطبخ ، وتبلها حسب الذوق.